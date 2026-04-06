В Архангельске обнаружен “склад” старых диванов и битых стёкол

В Народном фронте – кадры очередной “мусорной катастрофы” в центре столицы Поморья.

На контейнерной площадке по Ломоносова, 90 (со стороны Новгородского) выросли настоящие баррикады из хлама. Есть всё: от обломков мебели и старых диванов до автопокрышек и строительных балок.

Ситуация абсурдная: со стороны самих баков прибрано, но стоит зайти с “тыла”, как открывается вид на несанкционированную свалку.

Кто и когда вывезет то, что скопилось за задней стенкой? И о какой культуре обращения с отходами можно говорить в глубинке, если власти не могут навести порядок даже в нескольких кварталах от мэрии? Земельный контроль здесь отсутствует как класс, а разъяснительная работа с населением полностью провалена.

Народный фронт обратился в прокуратуру. Требуют заставить чиновников департамента муниципального контроля выйти из кабинетов для исполнения своих обязанностей и наказать тех, кто превращает город в свалку под открытым небом.

28 май 13:24 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20