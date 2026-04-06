В Архангельске обнаружен “склад” старых диванов и битых стёкол

В Народном фронте – кадры очередной “мусорной катастрофы” в центре столицы Поморья.



На контейнерной площадке по Ломоносова, 90 (со стороны Новгородского) выросли настоящие баррикады из хлама. Есть всё: от обломков мебели и старых диванов до автопокрышек и строительных балок.



Ситуация абсурдная: со стороны самих баков прибрано, но стоит зайти с “тыла”, как открывается вид на несанкционированную свалку.



Кто и когда вывезет то, что скопилось за задней стенкой? И о какой культуре обращения с отходами можно говорить в глубинке, если власти не могут навести порядок даже в нескольких кварталах от мэрии? Земельный контроль здесь отсутствует как класс, а разъяснительная работа с населением полностью провалена.



Народный фронт обратился в прокуратуру. Требуют заставить чиновников департамента муниципального контроля выйти из кабинетов для исполнения своих обязанностей и наказать тех, кто превращает город в свалку под открытым небом.

