Ничего святого. В Приморском округе из кладбища устроили свалку

В Народный фронт пришло видео из Приморского округа. Контейнерная площадка на кладбище в деревне Негино выглядит хуже городской свалки.



Венки, ленты, пластиковые цветы – вперемешку со строительными отходами, старыми стульями, кусками мебели, досками и бытовым мусором.



По словам нашего заявителя, “нестандартный мусор” везут дачники: не складируют на площадке СНТ и не довозят до города, а просто бросают прямо у входа на кладбище. В итоге место прощания с усопшими сегодня соседствует с тотальной мусорной свалкой.



Местные жители обращались с жалобами в администрацию поселения, но ответ не последовал.



Теперь Народный фронт готовит запрос в прокуратуру. Требует убрать несанкционированную свалку, оборудовать площадку видеокамерой и привлечь виновных к ответственности.