Ничего святого. В Приморском округе из кладбища устроили свалку

В Народный фронт пришло видео из Приморского округа. Контейнерная площадка на кладбище в деревне Негино выглядит хуже городской свалки.

Венки, ленты, пластиковые цветы – вперемешку со строительными отходами, старыми стульями, кусками мебели, досками и бытовым мусором. 

По словам нашего заявителя, “нестандартный мусор” везут дачники: не складируют на площадке СНТ и не довозят до города, а просто бросают прямо у входа на кладбище. В итоге место прощания с усопшими сегодня соседствует с тотальной мусорной свалкой. 

Местные жители обращались с жалобами в администрацию поселения, но ответ не последовал. 

Теперь Народный фронт готовит запрос в прокуратуру. Требует убрать несанкционированную свалку, оборудовать площадку видеокамерой и привлечь виновных к ответственности.

15 май 16:23 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20