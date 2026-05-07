Митрополит Корнилий почтил словом День славянской письменности

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий поприветствовал участников и зрителей состоявшегося в областной столице концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.

Событие стало одним из мероприятий Года культуры Русского Севера и Года единства народов России.

Ниже приводим полный текст слова архипастыря.

Уважаемый Андрей Александрович! Уважаемые участники и гости хорового концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником, который объединяет нас в светлом и радостном чувстве причастности к великому духовному источнику, питающему поколения русских православных людей.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, день памяти основоположников нашей письменной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия обращает нас к духовным истокам отечественной культуры.

«Конечно, мы живем в веке, далеко отстоящем от того эпического времени, — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Но ведь сам факт принятия веры, принятия культуры, принятия языка не может погибнуть под толщей времени! А он и не погибает, и свидетельством того, что мы по-прежнему сохраняем связь с нашим замечательным прошлым, в котором и созрела духовная жизнь нашего народа, является празднование Дня славянской письменности и культуры, дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».

Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин указывает на особую роль Русской Православной Церкви в организации и проведении торжеств в честь великих просветителей Кирилла и Мефодия. «Совместно с государством Церковь многое делает для уважительного отношения к родным языкам и культурам, укрепления фундаментальных нравственных ценностей и единства Православия, — отмечает Владимир Владимирович Путин. — В современном мире усилия Церкви — это важный фактор расширения межконфессионального диалога и развития межгосударственных отношений».

Отрадно, что Архангельская область вместе со всей страной достойно празднует День славянской письменности и культуры. Пусть этот замечательный праздник служит духовному единству Русского Севера и развитию всех северян.

Милосердный Господь мира молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия да благословит всех нас миром, здравием и благоденствием! Будьте всегда здоровы и Богом хранимы.

Призываю на всех вас Божие благословение и сердечно благодарю за внимание.

***

Гостей концерта также поприветствовал заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков.

В исполнении творческих коллективов региона со сцены Дома народного творчества прозвучали лучшие образцы русской и зарубежной хоровой классики, народные песни в обработке для академического хора, духовные произведения, стихи и песни советских композиторов.

Свои номера представили артисты Архангельской любительской хоровой капеллы им. В.А. Максимкова, академического смешанного хора культурно-досугового центра поселка Березник и Каргопольского мужского академического хора.

Также выступил Государственный академический Северный русский народный хор, который в этом году отмечает столетний юбилей.