Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий почтил словом День славянской письменности

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий поприветствовал участников и зрителей состоявшегося в областной столице концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры.

    Событие стало одним из мероприятий Года культуры Русского Севера и Года единства народов России.

    Ниже приводим полный текст слова архипастыря.

    Уважаемый Андрей Александрович! Уважаемые участники и гости хорового концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры!

    Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником, который объединяет нас в светлом и радостном чувстве причастности к великому духовному источнику, питающему поколения русских православных людей.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, день памяти основоположников нашей письменной культуры святых равноапостольных Кирилла и Мефодия обращает нас к духовным истокам отечественной культуры.

    «Конечно, мы живем в веке, далеко отстоящем от того эпического времени, — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. — Но ведь сам факт принятия веры, принятия культуры, принятия языка не может погибнуть под толщей времени! А он и не погибает, и свидетельством того, что мы по-прежнему сохраняем связь с нашим замечательным прошлым, в котором и созрела духовная жизнь нашего народа, является празднование Дня славянской письменности и культуры, дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».

    Глава нашего государства Владимир Владимирович Путин указывает на особую роль Русской Православной Церкви в организации и проведении торжеств в честь великих просветителей Кирилла и Мефодия. «Совместно с государством Церковь многое делает для уважительного отношения к родным языкам и культурам, укрепления фундаментальных нравственных ценностей и единства Православия, — отмечает Владимир Владимирович Путин. — В современном мире усилия Церкви — это важный фактор расширения межконфессионального диалога и развития межгосударственных отношений».

    Отрадно, что Архангельская область вместе со всей страной достойно празднует День славянской письменности и культуры. Пусть этот замечательный праздник служит духовному единству Русского Севера и развитию всех северян.

    Милосердный Господь мира молитвами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия да благословит всех нас миром, здравием и благоденствием! Будьте всегда здоровы и Богом хранимы.

    Призываю на всех вас Божие благословение и сердечно благодарю за внимание.

    ***

    Гостей концерта также поприветствовал заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков.

    В исполнении творческих коллективов региона со сцены Дома народного творчества прозвучали лучшие образцы русской и зарубежной хоровой классики, народные песни в обработке для академического хора, духовные произведения, стихи и песни советских композиторов.

    Свои номера представили артисты Архангельской любительской хоровой капеллы им. В.А. Максимкова, академического смешанного хора культурно-досугового центра поселка Березник и Каргопольского мужского академического хора.

    Также выступил Государственный академический Северный русский народный хор, который в этом году отмечает столетний юбилей. 

25 май 10:27 | : Культура / Верую

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (259)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20