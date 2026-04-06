Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Каргополе вырос мусорный "Эверест"

В Народном фронте – видео с контейнерной площадки на Архангельском шоссе, 126 в Каргополе.

Сегодня это место больше напоминает нелегальный промышленный полигон, чем точку сбора бытовых отходов: два из четырех мусорных баков почти полностью “похоронены” под грудами хлама, который копился явно не один день.

Здесь вырос жуткий зловонный курган, где перемешаны горелые останки досок и крупных деревянных конструкций, горы старых покрышек, охапки спиленных веток, кусков пластика, стройматериалов и прочих отходов.

Создается впечатление, что кто-то целенаправленно свозит сюда обломки деревяшек и отходы производства, превращая окраину города в зону экологического бедствия, а ответственным службам до этого нет никакого дела.

Народный фронт обратился в полицию и администрацию Каргопольского округа. Активисты требуют найти "авторов" свалки и привести площадку в надлежащий вид. 

22 май 12:07 | : Скандалы

Главные новости


Ах, гостиница моя. Так когда-то жили
Архангельская городская Дума. Время считать деньги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (241)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20