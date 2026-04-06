В Каргополе вырос мусорный "Эверест"

В Народном фронте – видео с контейнерной площадки на Архангельском шоссе, 126 в Каргополе.



Сегодня это место больше напоминает нелегальный промышленный полигон, чем точку сбора бытовых отходов: два из четырех мусорных баков почти полностью “похоронены” под грудами хлама, который копился явно не один день.



Здесь вырос жуткий зловонный курган, где перемешаны горелые останки досок и крупных деревянных конструкций, горы старых покрышек, охапки спиленных веток, кусков пластика, стройматериалов и прочих отходов.



Создается впечатление, что кто-то целенаправленно свозит сюда обломки деревяшек и отходы производства, превращая окраину города в зону экологического бедствия, а ответственным службам до этого нет никакого дела.



Народный фронт обратился в полицию и администрацию Каргопольского округа. Активисты требуют найти "авторов" свалки и привести площадку в надлежащий вид.