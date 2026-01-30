Кто устроил в Карпогорах мусорный коллапс?!

В Народный фронт пришло видео из райцентра Пинежского округа. В Карпогорах, как и в Архангельске, продолжается затяжной мусорный коллапс. Перейти через снежные баррикады к заветному контейнеру – задача не из легких, особенно для пожилых людей.

Грязный снег, перемешанный с бытовыми отходами, переполненные до краев баки и разрушенные мусорные площадки – вот реальность, в которой живут селяне в административном центре.

Когда контейнеры полные, а подойти к ним невозможно, жители вынуждены бросать пакеты с отходами рядом с площадками. Мусор скапливается горами прямо на земле, пока его не вывезут грузовики (если смогут пробраться сквозь заторы льда и неубранного снега). И это далеко не единственная такая история в регионе.

Народный фронт обратился в прокуратуру Пинежского округа. Требуем провести проверку и заставить местных чиновников навести порядок на территории окружного центра. А НФ продолжает мониторинг хода мусорной реформы в Поморье. Подробности – скоро!  

Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

