Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коряжма превращается в южные ворота хлама

Народный фронт продолжает мониторинг хода региональной мусорной реформы. Сегодня показываем видео из Коряжмы, где живёт свыше 33 тысяч человек.

На улице Строителей в микрорайоне Заречье развернулась настоящая экологическая диверсия: владельцы гаражей устроили стихийную свалку прямо у своих боксов.

Вместо законных контейнерных площадок – горы мешков с бытовым мусором, битые бутылки, рваные диванные подушки, ржавые железяки и автомобильные запчасти.

Гаражные кооперативы игнорируют нормы обращения с отходами, а местные власти забыли про правила благоустройства и муниципальный земельный контроль.
Свалка не вывозится, бесконтрольно растёт и наносит урон окружающей среде.

Народный фронт обратился в прокуратуру города. Требует провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Пора навести порядок – пока Заречье не утонуло в отходах.  

28 апрель 16:55

Главные новости


Как это было: 40 лет аварии на Чернобыльской АЭС
Между прошлым и будущим. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (375)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20