Коряжма превращается в южные ворота хлама

Народный фронт продолжает мониторинг хода региональной мусорной реформы. Сегодня показываем видео из Коряжмы, где живёт свыше 33 тысяч человек.



На улице Строителей в микрорайоне Заречье развернулась настоящая экологическая диверсия: владельцы гаражей устроили стихийную свалку прямо у своих боксов.



Вместо законных контейнерных площадок – горы мешков с бытовым мусором, битые бутылки, рваные диванные подушки, ржавые железяки и автомобильные запчасти.



Гаражные кооперативы игнорируют нормы обращения с отходами, а местные власти забыли про правила благоустройства и муниципальный земельный контроль.

Свалка не вывозится, бесконтрольно растёт и наносит урон окружающей среде.



Народный фронт обратился в прокуратуру города. Требует провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Пора навести порядок – пока Заречье не утонуло в отходах.