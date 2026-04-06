Воспитательницу из северодвинского "Вини-Пуха" будут судить за истязание детей

Прокуратура г. Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего воспитателя детского сада, 46-летней женщины, обвиняемой по п «а, г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, заведомо  для виновной находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетними, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетними). 

По версии следствия, обвиняемая являясь воспитателем  детского сада , и по роду педагогической деятельности обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетними, недовольная поведением трех воспитанников данного образовательного учреждения 2024 года рождения, с февраля по апрель 2026 года в отношении двух детей систематически и одного разово, применяла недопустимые методы воспитания, соединенные с жестоким обращением, наносила побои и совершала в отношении детей иные насильственные действия, причинившие физическую боль и психические страдания малышам.      

Женщина вину в инкриминируемых преступлениях признала полностью, объяснив свои действия нервными срывами на фоне усталости, ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, она уволена из образовательного учреждения по отрицательным мотивам.  

В защиту интересов детей прокурором города Северодвинска предъявлены иски о компенсации морального вреда, причиненного преступлениями.

В связи с выявленными нарушениями вследствие которых стало возможным совершение вышеуказанных преступлений в детском саду, прокурором города  главе Северодвинска внесено представление, которое удовлетворено, к заведующей детского сада и ее заместителю применены меры дисциплинарные взыскания. 

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемой будет направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.


28 май 12:39

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20