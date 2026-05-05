В Архангельске двух жуликов в сфере строительства приговорили по содеянному

Октябрьский районный суд г. Архангельска в соответствии с позицией государственного обвинения признал 49-летнего генерального директора и 33-летнего ранее судимого бывшего финансового директора строительной компании виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности и причинившее значительный ущерб), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденные, занимая руководящие должности в коммерческой организации, в 2022-2023 годах похитили более 22 млн рублей, выделенных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в качестве авансов на ремонт многоквартирных домов

на территории г. Котласа, г. Коряжмы и Вилегодского района.

Между строительной компанией и Фондом заключено 5 договоров на капитальный ремонт 26 домов, из которых за 2 года к работам в 16 домах общество не приступило, в 8 домах работы выполнены частично и только 2 дома отремонтированы в полном объеме.

После получения авансов на ремонт конкретных домов осужденные организовали частичное выполнение работ для создания видимости добросовестности. Взятые перед Фондом обязательства ни по одному из договоров ими не исполнены. Полученными в качестве авансов денежными средствами они распорядились в собственных интересах путем их вывода на подконтрольные банковские счета и расходования на другие нужды компании, не связанные с исполнением принятых обязательств.

Путем предоставления в банковские организации поддельных платежных поручений за 2 года осужденными с банковских счетов строительной компании выведено более 10 млн руб., из которых более 6 млн руб. являются похищенными у Фонда авансами на выполнение работ.

Кроме того, в результате действий виновных также причинен ущерб в размере более 3,5 млн рублей двум субподрядчикам строительной компании, выполнявшими ремонтные работы, которые осужденными не оплачены.

Уголовное преследование одного из осужденных по преступлению, предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ прекращено в связи с возмещением представителю субподрядной организации, выполнявшей ремонтные работы, ущерба в полном объеме и достигшим между ними примирением.

Вину осужденные не признали.

Приговором суда им назначено наказание в виде реального лишения свободы: генеральному директору – на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 500 тыс. рублей, бывшему финансовому директору – на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Гражданские иски Фонда и второго субподрядчика о возмещении причиненного преступлениями ущерба удовлетворены.

В доход государства у осужденных конфискованы выведенные в незаконный оборот на основании поддельных платежных поручений денежные средства в сумме более 10 млн руб.

Арест на их имущество сохранен в целях исполнения приговора.

Приговор суда не вступил в законную силу.