В Архангельске двух женщин приговорили за кражу 17 млн из банка

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 48–летнюю жительницу областного центра и 46-летнюю жительницу г. Санкт-Петербург виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере).

Также жительница г. Архангельска признана виновной по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств) и ч. 4 ст. 159 УК РФ – (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что жительница областного центра в ноябре 2019 года, являясь управляющей операционного офиса банка, находясь в помещении офиса, путем злоупотребления доверием клиентки, получив от нее 4 млн рублей, на счет указанной гражданки не внесла, похитив денежные средства.

Кроме того, она же с мая 2019 года по июнь 2021 года, находясь в помещении офиса, самостоятельно, а также вступив в совместный преступный сговор со своей знакомой, потребовала от подчиненных сотрудников банка изготовить платежные поручения о переводе денежных средств с банковских счетов клиентов банка, на подконтрольные ей и соучастницы банковские счета и снятии денежных средств с банковских счетов денежных средств на общую сумму свыше 17 млн рублей, умолчав о том, что правовые основания для проведения банковских операций отсутствуют. После этого похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемых преступлениях жительница г. Архангельска признала полностью, жительница г. Санкт-Петербург – не признала.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Жительнице Санкт-Петербурга суд постановил применить отсрочку от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет.

В законную силу приговор не вступил.