САФУ был осенен молитвой митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 21 мая, в праздник Вознесения Господня и праздник памяти святого апостола Иоанна Богослова, совершил Божественную литургию в храме святого апостола Иоанна Богослова в Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

За богослужением молился проректор САФУ по молодежной политике Петр Викторович Сухондяевский.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

«Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником», — такими словами вся полнота Святой нашей Матери Церкви сегодня прославляет Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В течение сорока дней после Своего Преславного Воскресения Христос Спаситель являлся Своим ученикам и апостолам. В сороковой день, как повествует Евангелие, Господь собрал святых Своих учеников и апостолов на горе Елеонской. Подняв руки Свои, Он благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Когда святые ученики Христовы взирали на небо и на Возносящегося Христа, им предстали два ангела в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Святитель Григорий Двоеслов говорит: «Спасителю не нужна была колесница, не нужна была помощь и Ангелов, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на Небо. Возвратился туда, где пребывал от века...». И святой Иоанн Златоуст говорит о том же величии Спасителя, о Его Божественной силе: «Не при помощи кого-либо, ведущего Его, вознесся Господь на небо, но Сам шел этим путем». Господь родился от Духа Святого и Приснодевы Марии, пожил среди людей, принес Себя в Искупительную Жертву за грехи всего мира, призвал всех нас в Царство Небесное, дал нам Евангелие и вознесся на небеса, воссев одесную Бога Отца. Господь придет во второй раз для того, чтобы осудить этот мир.

В сей день мы с вами, возлюбленные, вспомним последнюю беседу Спасителя с учениками, в которой Господь предрек, что Ему надлежит и пострадать, умереть, и в третий день воскреснуть, и затем совсем уйти от них. Господь заметил, что ученики опечалились. Утешая их, Спаситель сказал им: «Если бы вы Меня, действительно, любили, вы радовались бы, что Я иду к Отцу Моему. Потому что приготовлю вам место, чтобы и вы были, где Я. Пошлю вам от Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую истину». Господь вознесся для того, чтобы уготовать место всем, кто идет путем Христовым. Как мы можем пойти за Господом? Спаситель в Евангелии ясно говорит об этом: «Аще кто хощет по Мне идти, да отвержется себе и возмет крест свой и по Мне грядет». Сии слова сказаны о том, что мы должны отвергнуться от своего «я», то есть от своих грехов, страстей и пороков и пойти по стопам Божественного Спасителя и войти в Его Небесное Царство, о котором Он говорит нам в Евангелии. В Царство Небесное человек входит не тогда, когда переступает порог между жизнью и смертью, а здесь и сейчас, изменив свою жизнь покаянием в лучшую сторону. Здесь и сейчас каждый христианин может услышать слова Христа Спасителя и пойти по Его Божественным стопам.

Когда Господь возносился от земли на небо, Он не переставал благословлять Своих учеников и апостолов. Сие благословение, которое Господь дал Своим ученикам и апостолам, они понесли ко всем племенам и ко всем народам. Это благословение сохраняется в Святой Соборной Апостольской Церкви даже до сего дня! Сегодня мы, возлюбленные, собрались в этом святом храме по зову наших верующих сердец для того, чтобы восславить Вознесшегося от земли на небо Христа Жизнодавца и получить Его благословение, чтобы пронести его достойно и праведно в нашей земной жизни и сподобиться унаследовать блаженную вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем.

Сегодня Святая Православная Церковь совершает память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Во втором чтомом Евангелии мы слышали, что когда Господь наш Иисус Христос умирал на Кресте, Он думал о нас с вами. Обращаясь со Креста к Своей Пречистой Матери и указывая на Иоанна Богослова, Господь сказал: «Жено, се сын Твой», а обращаясь к Иоанну и указывая на Пречистую Богоматерь, Спаситель сказал: «Се Матерь твоя». Святые отцы говорят, что в лице Иоанна Богослова Господь усыновил всех нас Пречистой Богоматери. С тех пор Его ученик Иоанн Богослов имел особое попечение о Пречистой Богоматери. Мы с вами знаем, что он написал Евангелие и много пострадал во благовестии Христовом, всегда проповедовал любовь к Богу и ближним. У нас на Святой Руси было особое почитание святого апостола Иоанна Богослова. Есть благочестивое предание о том, как некий юноша в шестом веке, живший в малом граде недалеко от Константинополя, имел обыкновение молиться пред образом Иоанна Богослова, который был на вратах того града. Юноша был сиротой и нанимался к людям, чтобы пасти гусей. Поэтому ему именовали «Гусарь». Взирая на образ святого Иоанна Богослова, юноша молился: «Господи, дай мне переписать сей образ, чего очень желает душа моя!» Святой апостол услышал молитву юноши, явился ему, взял трость и чернила, написал грамоту и благословил с ней идти в царский дом, где трудились искуснейшие иконописцы того времени. Там надлежало ему найти царского иконописца по имени Хинарь, чтобы тот учил его искусству иконописания. Юноша отправился в Константинополь, но царский иконописец преисполнился зависти и подумал: «Как бы не научить Гусаря рисовать так, чтобы он не превзошел учителя». В то время один из царедворцев выстроил каменную церковь и иконописцу Хинарю заказал написать местную икону во имя святого апостола Иоанна Богослова. Принимаясь за это дело, иконописец приказал Гусарю тереть краски. Гусарю явился Иоанн Богослов и сказал ему: «Что делаешь Гусарь?» Тот же ответил: «Тру краски для своего мастера, который будет писать икону святого Иоанна Богослова». Святой Иоанн Богослов сказал ему: «Встань и пиши ты сам!» Испуганный Гусарь ответил: «Я, господин, никогда даже кисти не брал и не учился писать». Иоанн же ответил ему: «Смотри на меня и пиши». Взяв трость, Гусарь стал писать на доске образ; после того, как образ был написан, Иоанн ушел от него. Палата просветилась, как от солнца от света этой иконы. Гусарь с того времени стал изящнейшим писцом, даже лучше Хинаря. Это стало известно царю; ему доложили: «У твоего писца есть ученик, который пришел третьего дня учиться, а вчера написал икону святого Иоанна Богослова так, что и палата просветилась от нее, как от солнца и уму человеческому постигнуть невозможно»; и взявши святую икону, принесли ее к царю. Царя объял страх от света, исходящего от той иконы. С тех пор царь принял к себе в палаты Гусаря иконописцем, потому что писание его было изящнее всех. Икону же святого Иоанна Богослова отнесли в церковь, которую с великой радостью освятили во имя сего святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Этот святой образ пришел к нам на Святую Русь с византийскими монахами, пришедшими проповедовать Христа Спасителя. Они пришли в Рязанские земли, где основали монастырь во имя святого апостола Иоанна Богослова. Когда шли несметные полчища под предводительством хана Батыя, Иоанн Богослов явился ему и сказал не разорять святую обитель. Полчище пошло к монастырю, и братия вышли на встречу несметной рати с чудотворным образом апостола Иоанна Богослова, и хан узнал в образе того самого старца, который по дороге явился ему и запретил разрушать обитель. Так монастырь остался цел и неразрушен. В наше нелегкое время мы с вами с горячей молитвой обращаемся ко Господу Богу и ко святому апостолу Иоанну Богослову. Верим и знаем, что святой апостол Иоанн и сейчас у Престола Божия молится о всех, кто верит и служит Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Пусть жизненный подвиг святого апостола Иоанна Богослова утверждает и укрепляет всех нас в стоянии за Святую нашу Церковь и веру православную. Будем слышать слова святого апостола Иоанна, который он говорил до глубокой старости и оставил нам: «Чадца, да любите друг друга». Пусть любовь к Богу и ближним всегда преисполняет наши души и сердце, и Милостивый Господь по молитвами святого Иоанна Богослова да хранит всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

Проректор Петр Сухондяевский передал архипастырю теплое приветствие от ректора САФУ Михаила Данилова и поблагодарил митрополита Корнилия за взаимодействие с вузом. Глава митрополии в свою очередь передал Михаилу Викторовичу слова признательности за доброе соработничество и внимание к вопросам духовного воспитания студенчества.



