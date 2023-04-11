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В Вилегодском округе отходы производства сбрасывали в канализацию

Вилегодский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновными жителя д. Клобуковская Вилегодского района виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба).

Установлено, что в период с мая 2019 года по  август 2021 года обвиняемый, являясь директором ООО «Промсток», зная о том, что  учреждения и организации, расположенные на территории Вилегодского района, осуществляют сброс своих стоков в магистральную канализационную сеть, не имеют объектов, предназначенных для хранения жидких отходов,  ввёл их руководителей в заблуждение, заключил с ними от имени ООО «Промсток» договоры на возмездное оказание услуг по откачке хозяйственно-бытовых стоков, по которым в пользу Общества ежемесячно на основании актов выполненных работ перечислялась плата за услуги, которые фактически организация не оказывала и не имела возможности оказывать.  

В результате незаконных действий  обвиняемый похитил денежные средства, принадлежащие девяти  организациям на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. 

Приговором суда подсудимому  назначено наказание  в виде 1 года 7 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших  о взыскании с осужденного   причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

16 май 12:37 | : Скандалы

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