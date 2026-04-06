В Архангельске открыт прием в школу церковного пения

Первая детская музыкальная школа имени Ю.И. Казакова в Архангельске продолжает набор учащихся в 1 класс на 2026-2027 учебный год на дополнительную общеразвивающую программу «Основы музыкального исполнительства. Православное пение».

Срок обучения 4 года. Возраст поступающих с 7 до 12 лет.

Руководитель отделения — Елена Бускина, хормейстер — иерей Михаил Попов.

Заявления принимаются до 23 мая или с 1 по 10 сентября через портал гос. услуг, а также на электронную почту школы: musicbarents@mail.ru . Информацию о поступлении можно уточнить на сайте музыкальной школы или по телефону 28-87-53.

Напомним, отделение было открыто по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия в 2020 году. Программа «Православное пение» — уникальное направление Первой ДМШ им. Ю.И. Казакова. Данная программа призвана познакомить учащихся с русской православной вокально-хоровой культурой, через собственное исполнительство, приобщить детей к основам отечественной музыкальной и духовной культуры. Учащиеся активно участвуют в концертной, театральной, конкурсной, фестивальной, просветительско-миссионерской деятельности, в Богослужениях, поют на клиросе.