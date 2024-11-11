Дело архангельских строителей-расхитителей из "Золотого ключа" ушло в суд

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего генерального директора и 32-летнего бывшего финансового директора ООО «ФСК «Золотой ключ». Они обвиняются по ч. 4 и ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, в значительном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств), а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению, в 2022-2023 годах тремя руководителями компании ООО «ФСК «Золотой ключ», в том числе бывшим генеральным директором общества, похищено более 26,5 млн рублей, выделенных Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в качестве авансов на ремонт многоквартирных домов

г. Котласа, Коряжмы, а также Вилегодского района.

Между строительной компанией и Фондом заключено 5 договоров на ремонт инженерных систем водоснабжения, фасада и крыш 26 домов, из которых за 2 года к работам по 16 домам общество не приступило, по 8 домам работы выполнены частично и только 2 дома отремонтированы в полном объеме.

После получения авансов на ремонт конкретных домов руководителями строительной компании принято решение организовать выполнение работ частично, а в остальном не выполнять взятые перед Фондом обязательства и распорядиться полученными денежными средствами в собственных интересах, выводя их на счета подконтрольных юридических лиц и предпринимателей, а также используя их на другие нужды компании, не связанные с этими договорами.

В результате также причинен ущерб в размере более 5 млн рублей

двум субподрядчикам строительной компании, выполнявшими ремонтные работы, которые не были оплачены.

Путем формирования поддельных платежных поручений и фиктивных договоров за 2 года обвиняемыми с банковских счетов строительной компании выведено более 10 млн рублей.

Один из обвиняемых вину признал в хищении 1 млн рублей, второй не признал полностью.

Обвинительное заключение в отношении третьего обвиняемого, полностью признавшего вину и заключившего досудебное соглашение, ранее утверждено органами прокуратуры. В настоящее время уголовное дело в отношении него рассматривается судом.

За совершенные деяния Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уголовные дела возбуждены по материалам, направленным в следственные органы прокурорами г. Котласа, Коряжмы, а также Вилегодского района .

Уголовное будет направлено в Октябрьский районный суд

г. Архангельска для рассмотрения по существу.