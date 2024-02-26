Два судебных пристава из Архангельска осуждены за мошенничество

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными двух бывших сотрудников УФССП по Архангельской области, а также двух жителей областного центра, которые в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой).

Установлено, что участники преступления путем обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам, представления в суд поддельных договоров займов денежных средств, совершали хищение денежных средств граждан, находящихся на депозитном счете службы судебных приставов.

Ущерб для потерпевших составил более 2,8 млн рублей.

Подсудимые вину признали частично.

Приговором суда виновным назначены наказания от 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Одной осужденной суд предоставил отсрочку от реального отбытия наказания в виде 3 лет лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении ущерба.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор не вступил в законную силу.