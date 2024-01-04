Котласским горе-строителям Худышину и Суханову вынесен приговор

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал двух руководителей строительных организаций г. Котласа виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденные по предварительному сговору в период 2019 года при выполнении муниципального контракта по ремонту путепровода в г. Котласе от ул. Кирова до ул. Ленина – т.н. «горбатый мост», предоставили к оплате документы о работах, которые фактически не производились. В результате указанных действий они совершили хищение бюджетных денежных средств в размере свыше 9,5 млн рублей.

Вину в совершении преступления подсудимые не признали, однако добровольно возместили причиненный ущерб.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил.