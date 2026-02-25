В Онеге хитрованы фиктивно трудоустраивали своих жен

Онежский городской суд Архангельской области согласился с  позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора МКУ «Благоустройство» виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 

Установлено, что осужденный, действуя                                                                                                                                              по предварительному сговору со своим заместителем, издали ряд приказов, в том числе, о приеме на работу и об увольнении своих жен, которые заведомо выполнять трудовые функции не намеревались.

В период с 2019 по 2022 годы, осознавая, что женщины трудоустроены фиктивно и работу фактически не осуществляют, предоставляли в бухгалтерию учреждения табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных часов, на основании которых из муниципального бюджета выплачены денежные средства общей суммой  более 1,2 млн рублей.  

Незаконно перечисленными денежными средствами осужденный и его соучастник распорядились по своему усмотрению. 

Подсудимый вину в совершении преступления не признал. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В отношении соучастника преступлений уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

 Гражданский иск о взыскании ущерба, заявленный межрайонным прокурором, удовлетворен частично.

Уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки,  расследовано следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

         Приговор суда в законную силу не вступил.

06 май 14:18 | : Скандалы

