В Онеге хитрованы фиктивно трудоустраивали своих жен

Онежский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора МКУ «Благоустройство» виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что осужденный, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, издали ряд приказов, в том числе, о приеме на работу и об увольнении своих жен, которые заведомо выполнять трудовые функции не намеревались.

В период с 2019 по 2022 годы, осознавая, что женщины трудоустроены фиктивно и работу фактически не осуществляют, предоставляли в бухгалтерию учреждения табеля учета рабочего времени, содержащие недостоверные сведения о количестве отработанных часов, на основании которых из муниципального бюджета выплачены денежные средства общей суммой более 1,2 млн рублей.

Незаконно перечисленными денежными средствами осужденный и его соучастник распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В отношении соучастника преступлений уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Гражданский иск о взыскании ущерба, заявленный межрайонным прокурором, удовлетворен частично.

Уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки, расследовано следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор суда в законную силу не вступил.