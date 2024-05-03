"Мертвые души" Архангельского краеведческого музея. Приговор оглашен

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора ГБУК Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; служебный подлог, то есть внесение должностным лицом из корыстной заинтересованности в официальные документы заведомо ложных сведений), а также бывшего главного бухгалтера указанного учреждения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160, ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в служебном подлоге).

Установлено, что в период с 16 октября 2019 года по 02 ноября 2022 года виновные фиктивно трудоустроили в музей четырех граждан, фактически не исполнявших трудовую деятельность, подготовили необходимые официальные документы (трудовые договоры, приказы о приеме на работу, приказы о прекращении трудового договора), содержащие заведомо ложные сведения, и присвоили себе денежные средства в размере 3 383 289 рублей 26 копеек, причитающиеся этим лицам в качестве заработной платы.

Осужденные свою вину признали, частично компенсировали ущерб.

Приговором суда злоумышленникам назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей и 260 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего на сумму 1 129 999 рублей 98 копеек удовлетворен.

В законную силу приговор не вступил.