Экс-директор МУП "Плесецк Ресурс" получил условный срок за "мертвые души"

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора МУП «Плесецк Ресурс» виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 3 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), работника данного предприятия виновным по ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размерах), а также индивидуального предпринимателя по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Установлено, что бывший директор МУП «Плесецк Ресурс» фиктивно трудоустроил трех посторонних лиц, зная, что работники не будут выполнять указанную работу, а заработную плату за них будут получать иные лица.

Кроме того, бывший директор предприятия фиктивно трудоустроил на работу своего знакомого для того, чтобы бывший работник МУП «Плесецк Ресурс», являющийся пенсионером по старости, мог получить индексированную пенсию и заработную плату.

Также бывший директор МУП «Плесецк Ресурс» заключал фиктивные договоры со своим знакомым индивидуальным предпринимателем на оказание последним транспортных услуг, в связи с чем за фактически невыполненные работы указанному лицу переводились денежные средства.

Кроме того, бывший директор МУП «Плесецк Ресурс» предоставлял в бухгалтерию организации кассовые чеки о покупке горюче-смазочных материалов на арендованный предприятием автомобиль с заведомо недостоверными сведениями.

Общая сумма ущерба составила свыше 1,8 млн рублей.

Приговором Плесецкого районного суда по совокупности преступлений бывшему руководителю предприятия назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, работнику предприятия – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, предпринимателю – 1 год 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(кадр из к/ф «Ходячие мертвецы»)