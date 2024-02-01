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Директор детсада в Няндоме похитила у своего учреждения более миллиона рублей

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего руководителя одного из детских садов г.Няндомы виновной  по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 285 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, служебный подлог, присвоение с использованием своего служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что осужденная, являясь руководителем детского сада                в г. Няндоме, в период с 01.03.2019 по 17.09.2022 фиктивно трудоустроила в возглавляемое дошкольное учреждение на различные должности троих знакомых, обеспечила начисление им заработной платы и иных причитающихся выплат, предоставляя в бухгалтерию табеля учета рабочего времени с заведомо ложными сведениями. При этом граждане либо передавали свои банковские карты в пользование осужденной, либо самостоятельно переводили поступающие в качестве заработной платы денежные средства на её счет.

Таким образом, руководителем дошкольного образовательного учреждения похищено свыше 1 млн рублей.  

Кроме того, с целью создания видимости успешности и благополучия возглавляемого детского сада женщина в указанный период времени организовала работы по ремонту помещений, при этом для оплаты таких работ обеспечивала выплату некоторым подчиненным работникам премии за интенсивность и высокие результаты работы, однако эти средства она принуждала отдавать ей, злоупотребляя должностными полномочиями. 

Подготовка осужденной кадровых приказов о приеме фиктивно трудоустроенных лиц на работу, о переводе их на другую работу, а также табелей учета использования рабочего времени согласно позиции государственного обвинителя судом квалифицированы как служебный подлог.

Суд также нашел доказанным обвинением и факт хищения осужденной в возглавляемом дошкольном учреждении ноутбука стоимостью 33,9 тыс. рублей, квалифицировав её действия как присвоение с использованием своего служебного положения. 

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. 

Кроме того, судом удовлетворен иск  администрации Няндомского муниципального округа к осужденной о взыскании 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

(фото с https://banki.loans)  

08 апрель 09:26 | : Скандалы

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