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Замглавы Онежского района получил условный срок за мошенничество

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными бывшего заместителя главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию), и генерального директора ООО «Автохозяйство» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что должностное лицо, являясь заместителем главы и начальником казенного учреждения «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», в период с 19 августа 2019 года по 26 января 2022 года договорился с руководителем коммерческой организации совершить хищение бюджетных средств при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через реку Вычера в пос. Кодино Онежского района путем составления и подписания актов фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Также бывший заместитель главы незаконно хранил боеприпасы – патроны, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

           Приговором суда бывшему должностному лицу назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев  со штрафом в размере 500 тыс. рублей  и с лишением права исполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органах государственной власти и органах местного самоуправления  на 2 года. Руководителю коммерческой организации назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тыс. рублей.  

11 апрель 12:32 | : Скандалы

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