Веселые онежские чиновники фиктивно трудоустраивали сврих жен

Онежской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора

МКУ «Благоустройство» и его заместителя, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностными лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной и иной личности заинтересованности).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что в период с 26.11.2018 по 17.12.2019 обвиняемые с целью хищения путем растраты вверенных денежных средств учреждения, фиктивно трудоустроили своих жён, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о приеме женщин на работу, оплате их труда, предоставлении отпусков, прекращении трудовых договоров.

В результате чего в качестве заработной платы, отпускных, компенсации отпуска при увольнении им необоснованно начислены денежные средства в сумме свыше 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд Архангельской области.