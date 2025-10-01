Вверх
Веселые онежские чиновники фиктивно трудоустраивали сврих жен

Онежской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора 
 МКУ «Благоустройство» и его заместителя, обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата,  то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и     ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностными лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной и иной личности заинтересованности).

         Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что в период с 26.11.2018 по 17.12.2019 обвиняемые с целью хищения путем растраты вверенных денежных средств учреждения, фиктивно трудоустроили своих жён, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы о приеме женщин на работу, оплате их труда, предоставлении отпусков, прекращении  трудовых договоров.

 В результате чего в качестве заработной платы, отпускных, компенсации отпуска при увольнении им необоснованно начислены денежные средства в сумме  свыше 1,2 млн  рублей.

         Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд Архангельской области.

18 ноябрь 09:03 | : Скандалы

