Жительница Коряжмы не смогла оправдаться за помощь нежелательной организации

Вступил в законную силу приговор Коряжемского городского суда от 25.03.2026 в отношении 42-летней жительницы Архангельской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Установлено, что виновная 21 февраля 2024 года по месту своего жительства в г. Коряжма, зная о признании в августе 2023 года в установленном законом порядке нежелательной на территории Российской Федерации деятельности псевдорелигиозной организации, используя мобильный телефон, перевела на банковский счет организатора этого движения денежные средства, предназначенные для обеспечения деятельности организации.

Осужденной назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Мобильный телефон виновной конфискован в доход государства.   

Апелляционная жалоба защитника осужденной с доводами о необходимости прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием Архангельским областным судом в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

