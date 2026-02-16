Северодвинку оштрафовали за кормление нежелательной религиозной организации

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда                         от 26.02.2026, которым 67-летняя жительница г. Северодвинска признана виновной по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

 Как установлено судом, в декабре 2022 г. женщина, находясь у себя в квартире   в г. Северодвинске, разделяя идеологию религиозной организации, будучи осведомленной о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», со своего банковского счета осуществила перевод денежных средств, предназначенных на обеспечение деятельности организации.

 Вину в совершении преступления виновная признала. Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

 Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области. 

13 апрель 12:40

