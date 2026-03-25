Жительница Поморья расплатится ударным трудом за помощь религиозным сектам

Вступил в законную силу приговор Вилегодского районного суда от 12.03.2026 в отношении 64-летней жительницы Архангельской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 284УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Установлено, что виновная в период времени с 01.02.2023 по 08.02.2024 по месту своего жительства в Вилегодском районе, будучи осведомленной о признании в установленном законом порядке нежелательной на территории  Российской Федерации деятельности двух религиозных организаций, используя мобильный телефон, перевела денежные средства на счета указанных организаций на общую сумму 77 150 рублей.   

Осужденной назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.

Мобильный телефон конфискован в доход государства.   

Апелляционная жалоба осужденной с доводами о суровости назначенного наказания судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

29 апрель 12:05 | : Происшествия

