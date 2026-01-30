Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Коряжмы подкидывала мелочишко на молочишко нежелательной организации

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнюю жительницу г. Коряжмы виновной по ч. 2
  ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Установлено, что осужденная, являясь сторонником организации, деятельность которой признана на территории Российской Федерации нежелательной, в один из дней февраля 2024 года осуществила перевод своих денежных средств на банковский счет лица, осуществлявшего сбор финансов для обеспечения деятельности этой организации.

За содеянное суд приговорил виновную к 280 часам обязательных работ.

Суд также конфисковал мобильный телефон осужденной.

         Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

25 март 13:10

Главные новости


«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике
В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (311)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20