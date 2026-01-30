Жительница Коряжмы подкидывала мелочишко на молочишко нежелательной организации

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнюю жительницу г. Коряжмы виновной по ч. 2

ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Установлено, что осужденная, являясь сторонником организации, деятельность которой признана на территории Российской Федерации нежелательной, в один из дней февраля 2024 года осуществила перевод своих денежных средств на банковский счет лица, осуществлявшего сбор финансов для обеспечения деятельности этой организации.

За содеянное суд приговорил виновную к 280 часам обязательных работ.

Суд также конфисковал мобильный телефон осужденной.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.