Два жителя Коряжмы подкармливали нежелательную организацию

Прокурором г. Коряжмы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Коряжмы, обвиняемого по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации) и 42-летней жительницы Коряжмы, обвиняемой по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (пособничество в предоставлении средств заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации).

Установлено, что обвиняемые, являясь сторонниками организации, деятельность которой признана на территории Российской Федерации нежелательной, в феврале 2024 года достигли договоренности о предоставлении женщиной денежных средств мужчине для обеспечения деятельности указанной организации, которые обвиняемый перевел на банковский счет лица, осуществляющего сбор финансов для этой организации.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коряжемский городской суд.