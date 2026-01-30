Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вилегодская "миллионерша" финансировала терроризм

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Вилегодского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Следствием и судом установлено, что в 2023-2024 годах осужденная перевела денежные средства на счет иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, для обеспечения деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допросов женщина признала свою вину.  

Приговором Вилегодского районного суда ей назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

12 март 16:21 | : Происшествия

Главные новости


Минздрав РФ нашел дизайнерский выход из кризиса
"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (128)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20