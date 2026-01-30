Вилегодская "миллионерша" финансировала терроризм

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Вилегодского района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

Следствием и судом установлено, что в 2023-2024 годах осужденная перевела денежные средства на счет иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, для обеспечения деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допросов женщина признала свою вину.

Приговором Вилегодского районного суда ей назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.