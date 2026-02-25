В архангельской глубинке стоит бесхозный памятник победителям

Решением суда удовлетворено исковое заявление прокурора Вилегодского района об обязании администрации Вилегодского муниципального округа в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу данного судебного постановления зарегистрировать право собственности на мемориальный объект – обелиск «Воинам – землякам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в селе Вилегодск, воздвигнутый в 1977 году и реставрированный в 2019 году.

Ненадлежащий учет муниципальной собственности может привести к выдаче заинтересованным лицам недействительной выписки из реестра, неправомерному отчуждению муниципального имущества либо его использованию иными лицами без законных оснований, препятствует надлежащему учету и содержанию мемориальных объектов и, соответственно, реализации государственной политики, направленной на сохранение национального культурного достояния Российской Федерации. 

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

