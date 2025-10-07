Вверх
В Устьянах 33 воинских мемориала находятся на нелегальном положении

Прокурором Устьянского района в рамках надзора за исполнением законодательства об увековечивании памяти Победы Советского народа  в Великой Отечественной войне и о муниципальной собственности, проверено техническое состояние памятников и мемориальных объектов, находящихся на поднадзорной территории. 

Установлено, что на балансе администрации Устьянского муниципального округа находится 33 памятника и мемориальных объекта, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны, которые на кадастровый учет не поставлены, государственная регистрация права собственности на объекты отсутствует.

Ненадлежащий учет муниципальной собственности может привести к неправомерному отчуждению муниципального имущества, либо его использованию иными лицами без законных оснований, препятствует надлежащему учету и содержанию памятников и мемориальных объектов, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны.

При этом администрация муниципального образования ошибочно считала, что памятники и мемориальные объекты не относятся к объектам капитального строительства, поэтому кадастровому учету не подлежат.

Изложенное послужило поводом для обращения прокурора в суд с требованием о понуждении муниципального образования произвести государственную регистрацию прав собственности на указанные объекты. 

Судом первой инстанции исковое заявление удовлетворено, решение суда в законную силу не вступило.


07 октябрь 15:30 | : Скандалы

