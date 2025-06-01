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"Обелиск воинам-вилежанам" вернулся "под крышу" местной администрации

Решением суда удовлетворено исковое заявление прокурора Вилегодского района об обязании администрации Вилегодского муниципального округа зарегистрировать право собственности на мемориальный объект «Обелиск воинам-вилежанам» в с. Ильинско-Подомское, сооруженный в 1968 году.

Ненадлежащий учет муниципальной собственности может привести к выдаче заинтересованным лицам недействительной выписки из реестра, неправомерному отчуждению муниципального имущества либо его использованию иными лицами без законных оснований, препятствует надлежащему учету и содержанию мемориальных объектов. 

Решение суда муниципалитетом исполнено.

24 июль 12:33 | : Скандалы

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