"Обелиск воинам-вилежанам" вернулся "под крышу" местной администрации

Решением суда удовлетворено исковое заявление прокурора Вилегодского района об обязании администрации Вилегодского муниципального округа зарегистрировать право собственности на мемориальный объект «Обелиск воинам-вилежанам» в с. Ильинско-Подомское, сооруженный в 1968 году.

Ненадлежащий учет муниципальной собственности может привести к выдаче заинтересованным лицам недействительной выписки из реестра, неправомерному отчуждению муниципального имущества либо его использованию иными лицами без законных оснований, препятствует надлежащему учету и содержанию мемориальных объектов.

Решение суда муниципалитетом исполнено.