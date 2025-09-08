Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Власти Ленского района без уважения относятся к мемориалу павшим войнам

Прокурором Ленского района в рамках надзора за исполнением законодательства об увековечивании памяти Победы Советского народа                         в Великой Отечественной войне и о муниципальной собственности, проверено техническое состояние памятников и мемориальных комплексов, находящихся на поднадзорной территории. 

Установлено, что на балансе администрации МО «Урдомское» находится Мемориальный комплекс ко Дню Победы, который на кадастровый учет не поставлен, государственная регистрация права собственности на объект отсутствует, не установлены информационные надписи, а также исторические справки о подвиге лиц, которые поименованы на памятных стендах.

При этом администрация муниципального образования ошибочно считала, что мемориальный комплекс не относится к объекту капитального строительства, поэтому кадастровому учету не подлежит, а установление информационных надписей, исторических справок о подвиге местных жителей не относится к обязанностям органа местной власти.

Изложенное послужило поводом для обращения прокурора в суд с требованием о понуждении муниципального образования привести мемориальный комплекс в соответствие с требованием законодательства. 

Судом первой инстанции исковое заявление удовлетворено.

Не согласившись с решением суда, продолжая утверждать об отсутствии капитального фундамента у мемориала и достаточного количества исторических данных о подвигах героев, орган местного самоуправления направил апелляционную жалобу в Архангельский областной суд.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.  

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

18 сентябрь 11:44 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. История одной Лужи
С Цыбульским вас!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (244)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20