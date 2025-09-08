Власти Ленского района без уважения относятся к мемориалу павшим войнам

Прокурором Ленского района в рамках надзора за исполнением законодательства об увековечивании памяти Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и о муниципальной собственности, проверено техническое состояние памятников и мемориальных комплексов, находящихся на поднадзорной территории.

Установлено, что на балансе администрации МО «Урдомское» находится Мемориальный комплекс ко Дню Победы, который на кадастровый учет не поставлен, государственная регистрация права собственности на объект отсутствует, не установлены информационные надписи, а также исторические справки о подвиге лиц, которые поименованы на памятных стендах.

При этом администрация муниципального образования ошибочно считала, что мемориальный комплекс не относится к объекту капитального строительства, поэтому кадастровому учету не подлежит, а установление информационных надписей, исторических справок о подвиге местных жителей не относится к обязанностям органа местной власти.

Изложенное послужило поводом для обращения прокурора в суд с требованием о понуждении муниципального образования привести мемориальный комплекс в соответствие с требованием законодательства.

Судом первой инстанции исковое заявление удовлетворено.

Не согласившись с решением суда, продолжая утверждать об отсутствии капитального фундамента у мемориала и достаточного количества исторических данных о подвигах героев, орган местного самоуправления направил апелляционную жалобу в Архангельский областной суд.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.