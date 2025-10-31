В Коноши разрушаются памятники героям Великой Отечественной

Прокурором Коношского района в рамках надзора за исполнением законодательства о муниципальной собственности проверено техническое состояние памятников и мемориальных объектов, находящихся на поднадзорной территории.

Установлено, что на балансе администрации муниципального образования «Коношское» находится семь памятников и мемориальных объектов, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны, которые на кадастровый учет не поставлены, государственная регистрация права собственности на объекты отсутствует.

Ненадлежащий учет муниципальной собственности может привести к неправомерному отчуждению муниципального имущества, либо его использованию иными лицами без законных оснований, препятствует надлежащему учету и содержанию памятников и мемориальных объектов, посвященных подвигу участников Великой Отечественной войны.

Изложенное послужило поводом для обращения прокурора в суд с требованием о понуждении администрации муниципального образования произвести государственную регистрацию прав собственности на указанные объекты.

Судом первой инстанции исковое заявление удовлетворено, решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокурора.