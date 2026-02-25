Прокуратура защитила инвалида из Архангельской области от трат на лекарства

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами, в ходе которой установлен факт необеспечения инвалида жизненно необходимым препаратом.

В связи с отсутствием в аптечной сети назначенного врачом-кардиологом лекарственного препарата, страдающий заболеванием сердца житель с. Красноборск вынуждено трижды приобрел его самостоятельно.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о возмещении затрат на приобретение лекарства.

Красноборский районный суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с ГУП АО «Фармация» в пользу инвалида затраты на приобретение лекарственного препарата.

Вопрос обеспечения граждан лекарствами находится на постоянном контроле в прокуратуре.

 

