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Архангельская горбольница №7 не обеспечила лекарствами ребенка-инвалида

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращению гражданина о необеспечении несовершеннолетнего сына лекарственным препаратом.

Установлено, что ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница   № 7» не обеспечило ребенка-инвалида лекарственным препаратом, в результате чего законный представитель самостоятельно приобрел несколько упаковок на сумму более 50 тысяч рублей.

В этой связи прокурор обратился с иском в суд о взыскании с лечебного учреждения в пользу матери ребенка-инвалида расходы по возмещению затрат на приобретение лекарственного препарата и компенсация морального вреда, который удовлетворен. 

После вмешательства прокуратуры права несовершеннолетнего восстановлены, необходимый лекарственный препарат ему предоставлен, выплата компенсации родителям произведена в полном объеме.

01 февраль 14:52 | : Скандалы

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