По иску прокурора ребенку-инвалиду из Архангельска возместят стоимость лекарств

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в сфере обеспечения прав ребенка-инвалида на льготное лекарственное обеспечение.

Установлено, что в связи с несвоевременностью предоставления лекарственного препарата, законный представитель несовершеннолетней вынуждена была приобретать препарат, необходимый ребенку, страдающему редким (орфанным) заболеванием, по жизненным показаниям

для еженедельного применения, за счет собственных средств.

В этой связи прокурор обратился в суд в защиту прав несовершеннолетнего к Министерству здравоохранения Архангельской области о компенсации расходов, понесенных на приобретение лекарственного препарата в общей сумме более 150 тыс. рублей. Кроме того, решением суда в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя взыскана компенсация морального вреда.

Решение суда обжаловано Министерством здравоохранения Архангельской области, судом апелляционной инстанции оставлено

без изменения, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.