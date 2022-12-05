Котласская прокуратура добилась справедливости в отношении больного ребенка

Котласской межрайонной прокуратурой в защиту прав несовершеннолетнего ребенка в суд направлено исковое заявление к ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» о возмещении убытков, понесенных на приобретение лекарственного препарата.

Установлено, что в связи с несвоевременностью предоставления лекарственного препарата, законный представитель несовершеннолетней девочки вынужден был приобретать жизненно необходимый препарат за счет собственных средств.

Решением Котласского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. Убытки, понесенные на приобретение лекарственного препарата в сумме 38 600 рублей взысканы с медицинского учреждения.

Решение вступило в законную силу.