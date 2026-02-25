Ребенку-инвалиду из Каргополя возместили стоимость дефицитного лекарства

             Прокуратурой Каргопольского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере льготного обеспечения граждан лекарственными средствами, в ходе которой установлен факт необеспечения за счет средств бюджета Архангельской области несовершеннолетней лекарственными препаратами.

Вопреки требованиям действующего законодательства установлено, что по причине дефектуры на фармацевтическом рынке Российской Федерации лекарственного препарата законный представитель несовершеннолетней самостоятельно приобретала лекарственный препарат в целях достижения значимого терапевтического эффекта при лечении ребенка-инвалида.

В этой связи прокурором района в интересах несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление о возмещении затрат на приобретение препарата.

Мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска согласился с требованиями прокурора и взыскал с ГУПАО «Фармация» в пользу законного представителя несовершеннолетней затраты на приобретение лекарственного препарата стоимостью более 40 тыс. руб. 

 Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится на постоянном контроле прокуратуры района.

(фото с https://pavpos.ru

16 апрель 08:51 | : Скандалы

