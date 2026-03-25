Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Не виноватая я!". Педагог из Плесецка обвиняет школьника в дискредитации

4 марта 2026 года в полицию обратилась педагог Плесецкой средней школы – девушка 1998 года рождения. Она сообщила, что увидела в мессенджере страницу, на которой была размещена ее фотография с информацией об оказании интимных услуг. 

 По данному факту сотрудниками ОМВД России «Плесецкий» проведена проверка. Установлено, что фейковую страницу в мессенджере разместил ученик 9 класса школы. Причиной стало недовольство полученными оценками. Страница была размещена три дня, после чего школьник ее удалил.

 Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» в связи с тем, что на момент совершения противоправных действий несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

 В связи с совершением общественно опасного деяния подросток поставлен на учет в органах внутренних дел, с ним проводится профилактическая работа.

26 апрель 16:46 | : Скандалы

Главные новости


Шива. Быль
Работа и волки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (343)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20