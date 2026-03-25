"Не виноватая я!". Педагог из Плесецка обвиняет школьника в дискредитации

4 марта 2026 года в полицию обратилась педагог Плесецкой средней школы – девушка 1998 года рождения. Она сообщила, что увидела в мессенджере страницу, на которой была размещена ее фотография с информацией об оказании интимных услуг.

По данному факту сотрудниками ОМВД России «Плесецкий» проведена проверка. Установлено, что фейковую страницу в мессенджере разместил ученик 9 класса школы. Причиной стало недовольство полученными оценками. Страница была размещена три дня, после чего школьник ее удалил.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета» в связи с тем, что на момент совершения противоправных действий несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В связи с совершением общественно опасного деяния подросток поставлен на учет в органах внутренних дел, с ним проводится профилактическая работа.