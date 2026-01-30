Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком округе задержана воровка

Вечером в ОМВД России «Плесецкий» обратился 48-летний житель поселка Савинский. По словам мужчины, около полудня на улице он познакомился с женщиной. Незнакомка показалась ему грустной, и он пригласил ее в гости. В ходе распития спиртных напитков хозяин квартиры попросил даму сходить в магазин, передав ей кошелек, в котором находились банковские карты и 35 тысяч рублей. Гостья согласилась, однако обратно уже не вернулась. Прождав ее до пяти вечера, мужчина обратился в полицию.

Потерпевший подробно описал стражам порядка злоумышленницу.

По горячим следам подозреваемая в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась нигде не работающая 55-летняя жительница поселка Река Емца. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за кражи и разбой. У злоумышленницы изъято 20 тысяч рублей и банковские карты, оформленные на имя потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.

17 март 09:22 | : Происшествия

Главные новости


Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20