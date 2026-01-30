В Плесецком округе задержана воровка

Вечером в ОМВД России «Плесецкий» обратился 48-летний житель поселка Савинский. По словам мужчины, около полудня на улице он познакомился с женщиной. Незнакомка показалась ему грустной, и он пригласил ее в гости. В ходе распития спиртных напитков хозяин квартиры попросил даму сходить в магазин, передав ей кошелек, в котором находились банковские карты и 35 тысяч рублей. Гостья согласилась, однако обратно уже не вернулась. Прождав ее до пяти вечера, мужчина обратился в полицию.

Потерпевший подробно описал стражам порядка злоумышленницу.

По горячим следам подозреваемая в совершении преступления была установлена сотрудниками уголовного розыска и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась нигде не работающая 55-летняя жительница поселка Река Емца. Ранее она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за кражи и разбой. У злоумышленницы изъято 20 тысяч рублей и банковские карты, оформленные на имя потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.