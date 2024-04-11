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В Архангельске задержан храмовый вор

В полицию Архангельска обратилась представитель храма Александра Невского. Женщина рассказала, что в вечернее время в церковь зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, похитил пожертвования прихожан.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Были изучены записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», установленных вблизи храма. Благодаря им удалось получить информацию о приметах злоумышленника.

Впоследствии сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения, в настоящее время проживающий на территории города Архангельска. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.

По имеющейся информации, в момент совершения противоправных действий он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные денежные средства – около 600 рублей – налётчик потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Причиненный ущерб возмещён. Расследование продолжается.

13 май 21:39 | : Происшествия

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