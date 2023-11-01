Пожар в Котласском детском центре выявил нарушения техбеза

Котласской межрайонной прокуратурой завершена проверка по факту пожара, произошедшего ночью 03.10.2023 в здании ГБУСО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».

Установлено, что причиной возгорания послужило оставление без присмотра работником учреждения включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов.

В связи с несоблюдением требований пожарной безопасности Котласской межрайонной прокуратурой директору Центра внесено представление, которое удовлетворено. Учреждением принимаются меры к устранению нарушений закона, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также по данному факту отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях работника учреждения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Директору учреждения контролирующим органом выдано предписание со сроком устранения нарушений до 01.06.2024.

Юридическое лицо за нарушение требований пожарной безопасности привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначен административный штраф в размере 300 000 рублей.