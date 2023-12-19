Новодвинский детсад "Чебурашка" загорелся из-за разгильдяйства сотрудников

Прокуратурой г. Новодвинска завершена проверка по факту пожара, произошедшего утром 24.10.2023 в здании МДОУ «Детский сад «Чебурашка».

Установлено, что причиной возгорания послужило использование работником учреждения электрического пищеварочного котла, ввиду неисправности выведенного из эксплуатации в 2022 году и не отключенного при этом от электрической сети, для хранения в нем мешков для сбора белья.

В связи с несоблюдением требований пожарной безопасности и необеспечением безопасных условий воспитанников во время образовательного процесса прокуратурой г. Новодвинска директору образовательного учреждения внесено представление, которое удовлетворено, произведен демонтаж неисправного оборудования, 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по данному факту отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области проведена процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях работника учреждения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

За нарушение требований пожарной безопасности заведующая детским садом привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ей назначен административный штраф в размере 20 000 рублей.