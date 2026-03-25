Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хизри Ильясов остался без миллиона

В Котласский городской суд с иском к жительнице Котласа обратился Хизри Ильясович Ильясов, главный врач Котласской центральной городской больницы. Истец просил взыскать с ответчика, котлашанки Марины Балакшиной, компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. 

Напомним, это тот самый Хизри, который совсем недавно сложил с себя депутатские полномочия, и то ли переезжает, то ли нет в Ивановскую область, где ему якобы обещают важную должность в региональной администрации.

В обоснование требований истец указал, что котлашанка с 2023 по 2025 годы на страницах популярных сообществ в социальной сети "ВКонтакте" распространяла сведения, которые, по его мнению, не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, речь шла о высказываниях относительно качества медицинской помощи, руководящих решений, кадровой политики и стиля работы истца. 

Истец полагает, что ответчик причинил ему моральный вред, выразившийся, как указано в иске, «в длящемся до настоящего времени душевном волнении и сильных эмоциональных переживаниях». Главврач просил суд признать распространённые сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика удалить комментарии, запретить дальнейшее распространение сведений и взыскать компенсацию морального вреда. 

Котласский городской суд изучил материалы дела, доводы сторон, высказывания, ставшие предметом спора. 

20 апреля 2026 года суд огласил решение, отказав в удовлетворении исковых требований.

Наши наблюдатели отмечают, что проиграть подобный иск – полный зашквар для политика. Теперь только переезжать… 

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Архангельском областном суде в установленном порядке.

20 апрель 16:55

Главные новости


Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В стране люлей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (257)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20