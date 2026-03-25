Хизри Ильясов остался без миллиона

В Котласский городской суд с иском к жительнице Котласа обратился Хизри Ильясович Ильясов, главный врач Котласской центральной городской больницы. Истец просил взыскать с ответчика, котлашанки Марины Балакшиной, компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, это тот самый Хизри, который совсем недавно сложил с себя депутатские полномочия, и то ли переезжает, то ли нет в Ивановскую область, где ему якобы обещают важную должность в региональной администрации.



В обоснование требований истец указал, что котлашанка с 2023 по 2025 годы на страницах популярных сообществ в социальной сети "ВКонтакте" распространяла сведения, которые, по его мнению, не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. В частности, речь шла о высказываниях относительно качества медицинской помощи, руководящих решений, кадровой политики и стиля работы истца.



Истец полагает, что ответчик причинил ему моральный вред, выразившийся, как указано в иске, «в длящемся до настоящего времени душевном волнении и сильных эмоциональных переживаниях». Главврач просил суд признать распространённые сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать ответчика удалить комментарии, запретить дальнейшее распространение сведений и взыскать компенсацию морального вреда.



Котласский городской суд изучил материалы дела, доводы сторон, высказывания, ставшие предметом спора.



20 апреля 2026 года суд огласил решение, отказав в удовлетворении исковых требований.

Наши наблюдатели отмечают, что проиграть подобный иск – полный зашквар для политика. Теперь только переезжать…



Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Архангельском областном суде в установленном порядке.