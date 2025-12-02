Хизри уходит, Котлас в шоке

Как сообщают наши коллеги из паблика KOT'News, главный врач, депутат городского Собрания Хизри Ильясов покидает вверенный ему пост в КЦГБ и в ближайшее время перейдет на работу в Министерство здравоохранения Правительства Ивановской области. 

Хизри Ильясович родился и вырос в Республике Дагестан и имеет значительный опыт работы в качестве военного врача. Закончил военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в 2013 году, где получил специализацию по лечебному делу. В 2014 году он также закончил интернатуру по направлению "Хирургия. Организация здравоохранения и общественного здоровья" в той же академии.

Принимал участие в боевых действиях в Сирии. Награжден медалями и прочими знаками отличия.

Сейчас на юге Архангельской области гадают, кто займет место Хизри. Называются фамилии Свиридовой и Авилкина.

Напомним, в День дурака прошло сообщение, что депутат областного Собрания, лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Черненко уходит работать в исполнительную власть Ростовской области. До сих пор непонятно, это правда или первоапрельская шутка?..

04 апрель 12:07 | : Политика

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

