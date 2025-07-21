Вверх
Устьянский суд отменил решение об увольнении сотрудника со всеми вытекающими

Устьянский районный суд удовлетворил требования прокурора района о признании приказа об увольнении незаконным и  восстановлении на работе. 

Установлено, что в период нахождения на больничном с истцом был незаконно расторгнут трудовой договор, о чем последний был извещен через уведомления  портала  «Госуслуги».

Вместе с тем истец заявление об увольнении не писал, более того в этот период времени находился на стационарном лечении. Таким образом, работник был уволен по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, что является нарушением требований трудового законодательства. 

Трудовые права истца были нарушены и в части взыскания  с него стоимости средств индивидуальной защиты –форменной одежды в размере 24 408 рублей. 

Решением суда исковые требования прокурора Устьянского района удовлетворены, приказ об увольнении признан незаконным. В пользу истца взыскана сумма среднего заработка за дни вынужденного прогула  в размере свыше 500 тыс. рублей и компенсация морального вреда. Кроме того,  взыскано незаконно произведенное удержание из заработной платы стоимости форменной одежды  в размере 24 408 рублей.

По решению суда сотрудник был восстановлен на работе.

11 сентябрь 09:19 | : Скандалы

