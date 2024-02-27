В Котласе открыли стрельбу по бригаде скорой помощи

Рассказывает главный врач Котласской центральной городской больницы Хизри Ильясов:

- Вопиющая история произошла вчера вечером. Бригада Скорой Котласской ЦГБ приехала на вызов к больной бабушке. Фельдшеры - молодые девчонки - зашли в квартиру и стали оказывать ей помощь. И в этот момент появился неадекватный родственник пенсионерки и достал пистолет. Первый выстрел был, когда фельдшера находились в квартире.

Наши девочки успели убежать из квартиры. Слава Богу, что никто из людей не пострадал. Вот только этот так называемый внучок не успокоился и стал стрелять затем и в машину Скорой. В этот момент шло оказание помощи пациентке в машине скорой, даже под обстрелом.

Да, сейчас идет расследование, правоохранительные органы разберутся, что это за "гражданин" такой, посмевший напасть на медицинских работников.

Медики всегда были неприкосновенны! Но как теперь нашим специалистам ездить на вызовы, вести приемы? Пора на уровне государства принимать серьезные и даже жесткие меры по защите медиков!

От редакции: Надеемся, неадеквант не окажется ветераном СВО…