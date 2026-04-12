Главный инженер Архангельских электросетей ответил за гибель ребенка в будке

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 52-летнего сотрудника производственного отделения «Архангельские электрические сети» по ч. 2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что осужденный, являясь главным инженером, а в последующем начальником производственного отделения, зная о дефектах здания трансформаторной подстанции № 196, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Котласская, д. 11, стр. 1, обязанный поддерживать оборудование и сети в состоянии, соответствующем требованиям действующих правил и норм, не принял неотложных мер, исключающих несанкционированное проникновение на объект посторонних лиц.

Малолетний потерпевший, 20.11.2015 г.р., через проем, образовавшийся в результате разрушения отмостки и опалубки, залез 27.05.2025 в здание трансформаторной подстанции, где задел рукой провод воздушной линии электропередачи, находящийся под напряжением, в результате чего он скончался на месте происшествия.

Моральный вред родителям погибшего ребенка в размере 3 млн рублей осужденным возмещен в полном объеме.

Суд назначил осужденному наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % от заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью в сфере эксплуатации электрических сетей на срок 1 год.