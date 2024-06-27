Суд в Архангельске дал автоубийце с Почтового тракта 7 лет лишения свободы

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 40–летнего жителя областного центра виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что подсудимый 23.09.2023 в вечернее время, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки «Лада Приора», двигаясь по ул. Почтовый тракт, не справился с управлением автомобиля, совершил наезд на бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля скончалась на месте.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

В законную силу приговор не вступил.