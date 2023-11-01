Инженер онежских электросетей расплатится деньгами и ограничениями за гибель ребенка

Вступил в законную силу приговор Онежского городского суда от 27.09.2023, которым главный инженер участка Онежских районных электрических сетей Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» признан виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и смерть человека по неосторожности).

Суд установил, что должностное лицо, достоверно зная о неисправности линии электропередач рядом с многоквартирными жилыми домами № 5 и № 7 на ул. Архангельской г. Онеге – отклонении одной из опор воздушной линии электропередач от вертикальной оси, что повлекло провисание соединенного скруткой неизолированного провода над деревянной постройкой для хранения дров возле одного из этих домов, проявив преступную небрежность, мер к устранению очевидных технологических нарушений не принял. Неотложные работы по ликвидации неисправностей не организовал, выправку наклоненной опоры или ее замену не обеспечил, предложения вышестоящему руководству по реконструкции линий электропередач не внес, допустил дальнейшую эксплуатацию линии, находящуюся в неисправном состоянии с нарушениями, представляющими реальную опасность для жизни и здоровья населения.

В результате 31.08.2022 малолетний житель г. Онега, находясь на крыше хозяйственной постройки, дотронулся руками до провисающего неизолированного провода, находящегося под напряжением, и от полученного удара электрическим током скончался.

Вину в совершении преступления осужденный признал, в счет компенсации морального вреда в пользу опекуна и брата потерпевшего выплатил денежные средства в общей сумме 1,9 млн рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Апелляционную жалобу стороны защиты с доводами о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора оставила без удовлетворения.