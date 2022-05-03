Бизнесмен из Архангельска, прошляпивший взрыв на АГЗС, отделался крупным штрафом

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 59-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, организовал деятельность опасного производственного объекта по продаже потребителям сжиженного углеводородного газа на газозаправочной станции, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Мостостроителей, д. 8.
Он 28.01.2021, уведомлённый работниками станции о наличии утечки газа из-за неисправно работающего насосного оборудования, не остановил деятельность АГЗС, в результате чего произошёл взрыв, а оператору-кассиру, оставшейся на территории, причинены ожоги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В ходе предварительного следствия и судебного заседания подсудимый вину не признал, однако государственное обвинение представило суду неопровержимые доказательства его вины.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией газозаправочных станций на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.