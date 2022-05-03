Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бизнесмен из Архангельска, прошляпивший взрыв на АГЗС, отделался крупным штрафом

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 59-летнего жителя   областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, организовал деятельность опасного производственного объекта по продаже потребителям сжиженного углеводородного газа на газозаправочной станции, расположенной по адресу: г. Архангельск, ул.   Мостостроителей, д. 8. 

Он 28.01.2021, уведомлённый работниками станции о наличии утечки газа из-за неисправно работающего насосного оборудования, не остановил деятельность АГЗС, в результате чего произошёл взрыв, а оператору-кассиру, оставшейся на территории, причинены ожоги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания  подсудимый вину не признал, однако государственное обвинение представило суду  неопровержимые доказательства его вины.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией газозаправочных станций на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

17 август 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта
Зато мы в области балета…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (203)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20